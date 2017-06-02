Канцлер Австрии рассказал, во сколько стране обходятся санкции против РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции крайне невыгодны для Австрии, они стоят Вене почти 0,3% ВВП, заявил РИА Новости канцлер страны Кристиан Керн на Петербургском международном экономическом форуме.

"Эти санкции очень невыгодны для нашей экономики, они стоят нам почти 0,3 (%) нашего ВВП – это уже значительный показатель. Австрия страдает от этого. В связи с этим мы считаем, что нам необходимо усиленное взаимодействие в этом отношении, чтобы создать перспективу будущего, которая будет основываться на сотрудничестве", — сказал он.

В то же время Керн напомнил, что у Европы по этому вопросу сформирована общая позиция. "Эти санкции обсуждаются, будет дискуссия по поводу их продления. Роль Австрии в данных рамках – участвовать в происходящем", — сказал он, добавив, что "это вопрос щекотливый".

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.