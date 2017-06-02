Шохин не видит оснований требовать у АФК "Система" доплату за "Башнефть"

15:5702.06.2017
(обновлено: 15:58 02.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что "Роснефть" не имеет никаких оснований требовать у АФК "Система" доплату на основании покупки "Башнефти".
Арбитраж Башкирии ранее зарегистрировал иск "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 106,6 миллиарда рублей с АФК, которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти", и назначил рассмотрение заявления на 6 июня. Потом стало известно, что "Роснефть" подала ходатайство об увеличении суммы иска до 170,6 миллиарда рублей в связи с обесценением рубля. Ранее в пятницу глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил о возможности мирового соглашения по иску.
"Я выступал в свое время с той позицией, что АФК "Система" была добросовестным приобретателем "Башнефти" еще в те времена. И поэтому решение нужно принимать в соответствии с этим. Так и было окончательно принято. Сейчас я считаю, что нет никаких оснований у "Роснефти" требовать доплату за товар, который они купили у государства", — заявил Шохин в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
"Государство, когда забирало компанию себе, оно обязано было все условия этой национализации определить, в том числе финансовые. И теперь уже претензии могут быть только к государству как к продавцу. Но государство претензии к АФК "Система" не выдвигает. Поэтому и "Роснефть" не имеет права минуя государство предъявлять иски к предыдущему, до государства, владельцу", — продолжил он.
"На самом деле это серьезно ущемляет интересы миноритарных акционеров АФК "Система", безусловно. И самое главное — нарушает все правила корпоративного поведения", — также сказал глава РСПП. "К нам пока АФК "Система" не обращалась с просьбой защитить их, но, в принципе, здравый смысл мне подсказывает, что, честно говоря, такого рода иски перекроют все наши усилия по повышению рейтинга и делового климата", — добавил он.
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