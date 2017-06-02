"Роснефть" и Иракский Курдистан договорились о расширении сотрудничества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана подписали ряд юридически обязывающих соглашений о расширении сотрудничества в сфере разведки и добычи углеводородов, коммерции и логистики, говорится в пресс-релизе компании.

Стороны подписали инвестиционное соглашение, в рамках которого взяли на себя обязательства развивать сотрудничество в области разведки и добычи, договорились о монетизации проекта по эксплуатации экспортного нефтепровода на территории Иракского Курдистана, а также заключили ряд соглашений о разделе продукции.

"Подписанные документы фиксируют основные условия проекта, который предполагает создание совместного предприятия для реализации долгосрочного контракта в отношении инфраструктурного проекта в Иракском Курдистане. "Роснефть" получает доступ к управлению крупной региональной транспортной системой, мощностью 700 тысяч баррелей в сутки с планируемым расширением до уровня более 1 миллиона баррелей до конца 2017 года", — отмечает компания.

Кроме того, стороны взяли на себя обязательства по вступлению в силу подписанных в рамках форума соглашений о разделе продукции в отношении пяти блоков с существенным геологическим потенциалом, а также обозначили перспективы по другим направлениям сотрудничества в области разведки и добычи, в том числе в газовой отрасли.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.