Путин призвал глав регионов России открывать бизнесу новые возможности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2017, обратился к главам российских регионов, призвав их постоянно наращивать усилия, открывая бизнесу новые возможности для успешной, свободной работы.

"Обращаюсь ко всем главам российских регионов – здесь нужно постоянно наращивать усилия, открывать бизнесу новые возможности для успешной, свободной работы. Важнейшее, принципиальное значение для предпринимателей, для всех граждан имеет эффективная защита их прав, их бизнеса, их собственности", — сказал Путин.

Президент обратил внимание, что в формирование открытой, благоприятной деловой среды уже предметно включились наши регионы, такие примеры показывают: республика Татарстан, Чувашия, город Москва, Тульская область, Калужская область – в этом году они стали лидерами национального рейтинга инвестиционного климата, пояснил Путин. "Да, можно их поздравить – спасибо!" — сказал российский президент.

"Целый ряд субъектов РФ, такие как Московская и Калининградская области, Санкт-Петербург, добился резкого качественного улучшения деловой среды. Приятно отметить, что впервые среди лидеров изменений, изменений к лучшему, — и наши дальневосточные регионы: Хабаровский край и Амурская область", — заключил Путин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.