Путин поблагодарил создателей нового гражданского лайнера МС-21

Президент РФ Владимир Путин во время бизнес-диалога Россия — США в рамках Петербургского международного экономического форума 2017

Президент РФ Владимир Путин во время бизнес-диалога Россия — США в рамках Петербургского международного экономического форума 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума поблагодарил и поздравил всех причастных к созданию нового российского гражданского лайнера МС-21.

"Несколько дней назад совершил свой первый полет перспективный российский среднемагистральный самолет МС-21. Я уже разговаривал по телефону с руководством завода. Хочу поблагодарить и поздравить всех, кто участвовал в реализации этого проекта", — сказал он.

Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 был совершен 28 мая, прошел штатно, все системы машины отработали без сбоев.

Корпорация "Иркут" создает семейство пассажирских ближне- и среднемагистральных лайнеров МС-21. Вместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета. Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест. С 2020 года "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — до 70 машин в год.