Силуанов рассказал, когда решится вопрос с налогообложением Самотлора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает решить вопрос о налогообложении Самотлорского месторождения в рамках внесенного в правительство законопроекта по налогу на добавленный доход (НДД), заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Предложения по НДД мы подготовили и направили на правительство, считаем, что эти предложения должны удовлетворить ситуацию с "Роснефтью", в том числе по Самотлору", — сказал Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

"По логике вещей, повышенные затраты для высокообводненных месторождений учитываются той методикой налогообложения нефтяных компаний, которая представлена Минфином в правительство. Эта методика согласована с Минэнерго и проговорена с компаниями", — пояснил он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак рассказал РИА Новости, что Минэнерго и Минфин согласовали позиции по новой системе налогообложения нефтяной отрасли. При этом, по его словам, решение о предоставлении льгот для Самотлорского месторождения, большую часть которого разрабатывает "Роснефть", не стоит увязывать с принятием новой системы налогообложения.

"По "Роснефти" была отдельная тема с Самотлором, мы по ней тоже уже высказывались. Я считаю, что она может быть решена в рамках нового налогового режима нефтянки… Мы внесли наш законопроект, направленный на проведение эксперимента в части НДД, по Самотлору — ничего не вносили. Мы считаем, что вопрос Самотлора, как мы и раньше говорили, может быть решен в рамках этого документа", — заявил Силуанов. При этом, по его словам, большинство нефтяных компаний поддерживают введение НДД.

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