Шувалов заявил, что Путин "заболел" цифровой экономикой

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин "заболел" новыми технологиями и цифровой экономикой и готов обсуждать эти темы до глубокой ночи, рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Выступая на панельной дискуссии Петербургского экономического форума, которая была посвящена развитию технологии блокчейн, Шувалов заявил, что цифровая экономика зарождалась в России как ответственность главы Минкомсвязи Николая Никифорова и его "умных коллег". Сейчас же эти вопросы, по словам первого вице-премьера, стали общей задачей.

"Нас президент — небольшую группу членов правительства — в начале второго только отпустил утра. И мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. И без прикрас могу вам сказать, что президент полностью заболел этим и понимает, что этот разрыв и значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве", — отметил Шувалов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.