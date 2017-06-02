Дюмин: нормативная база прошлого века душит малый бизнес, ее нужно менять

МОСКВА. 2 июн – РИА Новости. Глава Тульской области Алексей Дюмин считает, что в России назрела реформа контрольно-ревизионной деятельности, так как действующая нормативная база была разработана для крупных предприятий СССР и не подходит для работы с малым и средним бизнесом.

"Нормативные документы работают с 1980-90-х годов, которые были разработаны для купных предприятий Советского Союза. Сегодня эта нормативная база ложится на малый и средний бизнес и реально его душит", — сказал Дюмин, выступая на презентации национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России 2017 года.

Тульская область в рейтинге-2017 заняла четвертое место, регион второй год входит в пятерку лидеров.

"Если не будет реформы контрольно-надзорной деятельности, и не будет в кратчайшие сроки, то мы дальше двигаться не будем. Дальше наша экономика остановится на месте, я имею в виду по развитию", — сказал тульский губернатор, отметив, что объем документов велик и это работа не одного года.

В качестве примера несоответствия нормативной базы современным реалиям он привел работу туристического бизнеса. "Гостиница на 200 человек, заезжают партиями иностранцы, их нужно сразу регистрировать в миграционной службе. Почему мы в бумажном режиме все это делаем? Курьеры гостиничного бизнеса ездят в день по 10 раз. Почему не сделать это в электронном виде? Нет, нельзя. Есть нормативный документы. И таких примеров тысячи", — рассказал Дюмин.

Он отметил, что в сфере контрольно-надзорной деятельности на региональном уровне Тульская область наводит порядок, уже есть положительная динамика, "но, что касается федеральной вертикали, там есть много вопросов".

"Если мы будем просто об этом говорить и ничего не делать, дальше мы двигаться не будем, считаю, что это ключевая ситуация", — заключил Дюмин.

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