Силуанов рассказал, когда Минфин начнет тратить резервный фонд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Минфин РФ в этом году может начать тратить Резервный фонд к концу осени — ближе к зиме, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы стараемся максимально отдалить это решение, поскольку у нас есть и остатки. Думаю, что подойдем к концу осени — ближе к зиме", — сказал Силуанов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Согласно действующему закону о бюджете на 2017-2019 годы, Минфин планировал в 2017 году потратить Резервный фонд полностью, использовав на финансирование дефицита 1,15 триллиона рублей, а также направить на эти цели из ФНБ еще 668,2 миллиарда рублей.

В поправках к бюджету заложены слегка измененные цифры: траты Резервного фонда предусмотрены в 2017 году на уровне 1,061 триллиона рублей, ФНБ — 663,5 миллиарда.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.