Виртуальное будущее: ЦБ начал разработку национальной криптовалюты

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Центробанк начал работу над созданием национальной виртуальной валюты. В регуляторе считают, что подобные технологии необходимы.
Сейчас в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов, однако ответственность за подобные действия не установлена.
Самым известным примером виртуальных денег является биткоин, курс которого в последнее время побил все рекорды. За год криптовалюта подорожала примерно в пять раз: сейчас она торгуется в районе 2700 долларов.
"Точно дойдем"
"До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали работать", — сообщила она во время Петербургского международного экономического форума.
"На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени", — добавила Скоробогатова.
Ранее о планах эмитировать собственную электронную валюту говорили Великобритания, Сингапур и Китай.
Криптовалюта как цифровой товар
Тогда она пояснила, что регулятор внесет вариант нормативных документов в парламент уже через месяц.
"В осеннюю сессию мы с другими министерствами и ведомствами можем выйти с предложением, каким образом определять, что есть частная цифровая валюта и как ее регулировать на уровне государства", — уточнила сотрудница ЦБ в кулуарах ПМЭФ.
Во время форума первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов также сообщил, что одна из российских бирж планирует допустить криптовалюту к торгам.
"Сейчас есть проект одной из российских бирж допустить на свой рынок криптовалюту для торговли. Идет дискуссия — товар это или нет", — сказал Швецов.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
О легализации криптовалют
Комментируя инициативу ЦБ о налогообложении криптовалют, глава Сбербанка Герман Греф призвал как можно быстрее легализовать хождение виртуальных денег в России.
По мнению банкира, попытка действовать запретительными мерами в вопросе новых технологий приводит к отставанию страны от конкурентов.
При этом с главой Сбербанка не согласился экс-председатель ЦБ Сергей Игнатьев, который сейчас возглавляет наблюдательный совет Сбербанка.
"Вся эта история с биткоином как центральному банкиру, бывшему и настоящему, мне не нравится. Это некий заместитель денег, некий суррогат. Как с этим быть, не знаю. Это такая тяжелая длинная история, ответа пока не знаю", — заявил Игнатьев.
Тридцатого мая Греф рассказал, что России следует ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет "колоссальные возможности"."Россия 24".
"Как мне кажется, подобного рода технологии нужно пытаться развивать, осознавая их сильные и слабые стороны, начинать их очень аккуратно регулировать, но ни в коем случае не запрещать… Это приводит к тому, что страна потом отстает на десятилетия в развитии очень перспективных технологий", — добавил банкир.
С биткоином ЦБ спешить не будет
Критично к биткоину отнеслась и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
31.7%Да, но ее надо жестко контролировать
37.4%Нет, криптовалюту надо запретить
30.9%Я не слежу за темой
Глава регулятора пояснила, что Банк России не рассматривает биткоин как виртуальную валюту или денежный актив, а считает его, скорее, цифровым активом.
"Мы не считаем, что биткоин можно рассматривать как виртуальную валюту. Это больше цифровой актив с регулированием активов. Но я думаю, что более важно понимать преимущества новых технологий. Так же, как Blockchain, который основан на биткоине, теперь биткоины — это как деньги", — сказала она.
"Мы не спешим. У нас есть некоторые сомнения, мы не видим огромных преимуществ от внедрения цифровых активов в нашей экономике", — добавила Набиуллина.