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Экономика

Виртуальное будущее: ЦБ начал разработку национальной криптовалюты

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (505)
14:2302.06.2017
(обновлено: 14:35 02.06.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве. Архивное фотоЗдание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Центробанк начал работу над созданием национальной виртуальной валюты. В регуляторе считают, что подобные технологии необходимы.

Криптовалют. Архивное фото
© Flickr / BTC Keychain
Одна из российских бирж планирует допустить к торгам криптовалюту
Криптовалюты — это виртуальные деньги, их мировой оборот составляет порядка четырех миллиардов долларов. Российские чиновники не раз выступали против виртуализации валют, поскольку подобные системы могут использоваться для отмывания доходов и спонсирования терроризма.

Сейчас в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов, однако ответственность за подобные действия не установлена.

Самым известным примером виртуальных денег является биткоин, курс которого в последнее время побил все рекорды. За год криптовалюта подорожала примерно в пять раз: сейчас она торгуется в районе 2700 долларов.

"Точно дойдем"

Пункт обмена биткоинов. Архивное фото
© AP Photo / Eric Gay
Греф призвал как можно скорее легализовать криптовалюты в России
О планах разработать в России собственную виртуальную валюты заявила зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

"До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали работать", — сообщила она во время Петербургского международного экономического форума.

"На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени", — добавила Скоробогатова.

Ранее о планах эмитировать собственную электронную валюту говорили Великобритания, Сингапур и Китай.

Криптовалюта как цифровой товар

Вывеска на здании министерства финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Минфин летом подготовит концепцию о биткоине как финансовом инструменте
На прошлой неделе Скоробогатова рассказала депутатам Госдумы, что ЦБ предлагает считать криптовалюты, в том числе и биткоин, цифровым товаром. Это позволит облагать их налогом.

Тогда она пояснила, что регулятор внесет вариант нормативных документов в парламент уже через месяц.

"В осеннюю сессию мы с другими министерствами и ведомствами можем выйти с предложением, каким образом определять, что есть частная цифровая валюта и как ее регулировать на уровне государства", — уточнила сотрудница ЦБ в кулуарах ПМЭФ.

Во время форума первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов также сообщил, что одна из российских бирж планирует допустить криптовалюту к торгам.

"Сейчас есть проект одной из российских бирж допустить на свой рынок криптовалюту для торговли. Идет дискуссия — товар это или нет", — сказал Швецов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

О легализации криптовалют

Комментируя инициативу ЦБ о налогообложении криптовалют, глава Сбербанка Герман Греф призвал как можно быстрее легализовать хождение виртуальных денег в России.

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Я думаю, что это (криптовалюты — ред.) нужно как можно скорее разрешать, думать, экспериментировать. Это не то, что можно и нужно запрещать. Законодательная попытка все запретить остановлена, и сейчас, мне кажется, идет достаточно конструктивный диалог и в ЦБ — попытка осознать, что с этим делать", — отметил Греф.

По мнению банкира, попытка действовать запретительными мерами в вопросе новых технологий приводит к отставанию страны от конкурентов.

При этом с главой Сбербанка не согласился экс-председатель ЦБ Сергей Игнатьев, который сейчас возглавляет наблюдательный совет Сбербанка.

"Вся эта история с биткоином как центральному банкиру, бывшему и настоящему, мне не нравится. Это некий заместитель денег, некий суррогат. Как с этим быть, не знаю. Это такая тяжелая длинная история, ответа пока не знаю", — заявил Игнатьев.

Тридцатого мая Греф рассказал, что России следует ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет "колоссальные возможности".

Брелоки с логотипом биткоина на материнской плате компьютера. Архивное фото
© Flickr / BTC Keychain
Биткоин впервые стал дороже унции золота
"Мы видим, что все больше стран попадают в клуб, который открывает свои рынки для криптовалют. Последней страной была Япония. Я думаю, в том числе, это был фактор, который повлиял на курс биткоина", — заявил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Как мне кажется, подобного рода технологии нужно пытаться развивать, осознавая их сильные и слабые стороны, начинать их очень аккуратно регулировать, но ни в коем случае не запрещать… Это приводит к тому, что страна потом отстает на десятилетия в развитии очень перспективных технологий", — добавил банкир.

С биткоином ЦБ спешить не будет

Критично к биткоину отнеслась и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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"Мы сейчас анализируем эту возможность (введения регулирования биткоина — ред.), и я думаю, что мы должны больше понять эту интернализацию биткоина и наших систем регулирования, мы видим много рисков при использовании биткоина", — заявила она накануне в интервью американскому телеканалу CNBC.

Глава регулятора пояснила, что Банк России не рассматривает биткоин как виртуальную валюту или денежный актив, а считает его, скорее, цифровым активом.

"Мы не считаем, что биткоин можно рассматривать как виртуальную валюту. Это больше цифровой актив с регулированием активов. Но я думаю, что более важно понимать преимущества новых технологий. Так же, как Blockchain, который основан на биткоине, теперь биткоины — это как деньги", — сказала она.

"Мы не спешим. У нас есть некоторые сомнения, мы не видим огромных преимуществ от внедрения цифровых активов в нашей экономике", — добавила Набиуллина.

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