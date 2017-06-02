Владелец российского Forbes заявил, что не ведет переговоров о его продаже

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент международной медиагруппы ACMG Александр Федотов заявил РИА Новости, что не ведет переговоры по продаже журнала "Forbes Россия".

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что основатель ЕСН Григорий Березкин начал обсуждать возможность покупки российской версии Forbes с владельцем журнала Федотовым.

"Я не веду переговоры по продаже Forbes. Об интересе Григория, как и других людей мы знаем из прессы ещё с конца 2015 года, это не новость и не сенсация — FORBES главное СМИ о бизнесе в России, и он интересен для всех! Я со многими обсуждаю, как сделать "Forbes Россия" еще сильнее и влиятельнее. Мы должны помогать развитию бизнеса в нашей стране, и этим мы с моей командой занимаемся",- сказал Федотов РИА Новости.

ACMG — международная медиагруппа, основанная в 2008 году. Входит в топ-10 крупнейших издательских домов России. В настоящий момент офисы ACMG расположены в Берлине, Милане, Москве и Париже. В России ACMG издает журналы Forbes, ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L'Officiel, L'Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT, OK!, GALA Биография, Interni и Objekt Russia. В Германии ACMG издает L'Officiel Hommes и L'Officiel.