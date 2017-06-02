России предстоят непростые 2018-2019 годы, заявил Силуанов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. России предстоят непростые 2018-2019 годы, после чего бюджетная система сможет наращивать расходы на 0,5 триллиона рублей в год, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

"Нам придется пройти непростые годы 2018-2019 годы, и дальше за 2020 год — мы уже сможем наращивать расходы чуть более полтриллиона рублей в год", — сказал Силуанов.

Он отметил, что Минфин приступил к работе над проектом бюджета на следующую трехлетку.

Глава Минфина добавил, что сам ждет наступления 2020-го года, когда можно будет наращивать расходы без последствий для устойчивости бюджета.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.