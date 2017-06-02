Васильева призвала Минобрнауки и бизнес "соработничать"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Бизнес и министерство образования и науки России должны "соработничать", заявила глава ведомства Ольга Васильева в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Без образования будущего быть не может, то есть в это образование надо действительно инвестировать. Поэтому мы должны соработничать, — есть такой глагол хороший в русском языке. И в этом я считаю, что государство должно, конечно, занимать определенную позицию… вопрос о облегчении налогообложение для наших базовых кафедр… он уже поставлен", — сказала Васильева, отвечая на вопрос о роли бизнеса в образовательном процессе.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.