Мордовия намерена развивать инновационное производство

13:0202.06.2017
(обновлено: 13:05 02.06.2017)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Мордовия, которая в лидерской двадцатке регионов по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата уступила один пункт и заняла 18-е место, намерена развивать инновационное производство и наращивать экспорт продукции, заявил врио главы республики Владимир Волков.
Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата были объявлены в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017
).
"Результаты исследования подтверждают имидж Мордовии как региона, открытого и интересного для бизнеса. Республика ориентируется на долговременное опережающее развитие… Тем не менее нам есть над чем работать. Прежде всего, необходимо принять дополнительные меры по повышению результативности научно-прикладных исследований и разработок, укреплению связей науки с производством, привлечению к участию в научных разработках представителей малого и среднего бизнеса", — процитировали РИА Новости слова Волкова в его пресс-службе.
Врио главы региона отметил, что республиканские власти готовы поддержать компании, занимающиеся научными разработками. По его словам, сегодня мордовские предприятия, заинтересованные в собственном развитии, успешно осваивают инновационные производства в различных секторах экономики. Благодаря этому экспорт высокотехнологичной продукции за 3 года вырос в 2,5 раза, причем большая доля приходится на страны Европы, Африки, стран СНГ.
"Мы намерены сделать все, чтобы максимально расширить круг предприятий, способных работать на мировом рынке. Это одна из главных наших задач, которую мы будем решать в ближайшие годы. Причем на этот рынок должны выходить не только крупные, но и малые и средние предприятия", — подчеркнул Волков.
Он также напомнил, что в регионе сейчас ведется активная работа по 20 инвестиционным проектам в промышленности и сельском хозяйстве. Многие из них – уникальные для страны. В этом году будут построены три новых завода – по производству лекарств, источников света и кабелей нового поколения. Каждый из них будет выпускать продукции более чем на 3 миллиарда рублей, уточнил врио главы республики.
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