Глава Shell ожидает цены на нефть в 2017 году на уровне $50

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Глава британо-нидерландского нефтегазового концерна Shell Бен ван Берден ожидает цены на нефть в 2017 году на уровне 50 долларов за баррель и даже ниже.

"Нефтяные цены почти невозможно предсказать. На этот год у нас очень консервативные взгляды — это примерно цены (на нефть — ред.) в районе 50 долларов за баррель и даже ниже 50 долларов (за баррель — ред.). Наш бизнес (при таком уровне нефтяных цен — ред.) будет нормальным, прибыльным", — сказал Берден в интервью телеканалу РБК в ходе ПМЭФ.

"Я думаю, что нефтяные цены могут пойти вверх, если посмотреть на фундаментальные факторы. Да, они могут пойти вверх, но когда это произойдет и на какой срок это произойдет — очень сложный вопрос, на который невозможно дать точный ответ. Это будет зависеть от ОПЕК и значительная часть этого будет зависеть от мнений на рынке", — добавил он.

Глава концерна отметил, что даже при цене в 40 долларов за баррель компания не будет менять стратегию компании и сможет работать практически при любой цене на нефть.

"В следующем году цены будут выше, чем сейчас, но насколько выше, это невозможно предсказать", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.