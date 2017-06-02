Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-трансляция

В этом году на ПМЭФ приехали 8 тысяч гостей, в их числе премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Молдавии Игорь Додон, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн, вице-президенты, вице-премьеры и министры из различных стран. На форуме присутствуют 637 представителей российских компании и более 500 иностранных делегатов из 62 стран.