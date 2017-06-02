Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-трансляция

- 13:20
Путин приехал на встречу с российскими и американскими бизнесменами
Начался второй день президента на #ПМЭФ: Путин приехал на встречу с российскими и американскими бизнесменами pic.twitter.com/l6eQ7jIoWY— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 июня 2017 г.
- 12:10
"Состоится открытая дискуссия, предусматривающая в начале выступление нашего президента, потом различные вопросы, ответы, в том числе, естественно, по различным аспектам, которые касаются ведения бизнеса в России", - пояснил советник Путина Юрий Ушаков.
- 12:12
Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, в рамках ПМЭФ Путин планирует встретиться с главами крупных иностранных компаний. К дискуссии приглашены 62 руководителя американских корпораций, среди которых управленцы Exxon, International Paper, PWC.
- 12:07
Модерировать сессию будет ведущая американского телеканала NBC News Мегин Келли.
EXCLUSIVE: NBC News' @megynkelly joins Vladimir Putin and Narendra Modi ahead of tomorrow's International Economic Forum in Russia. pic.twitter.com/L12ahtuTDO— NBC News (@NBCNews) June 1, 2017
- 12:12
В этом году на ПМЭФ приехали 8 тысяч гостей, в их числе премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Молдавии Игорь Додон, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн, вице-президенты, вице-премьеры и министры из различных стран. На форуме присутствуют 637 представителей российских компании и более 500 иностранных делегатов из 62 стран.