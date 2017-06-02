Силуанов рассказал об основных изменениях налоговой системы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Налоговая нагрузка на бизнес в РФ меняться не будет, основные предложения по изменению налоговой системы будут касаться администрирования, заявил министр финансов Антон Силуанов на налоговой сессии ПМЭФ.
"Наши предложения будут нацелены на то, чтобы на добросовестный бизнес не увеличивалась нагрузка, а наоборот, снижалась. А как раз за счёт того сектора, который сейчас находится в тени, где не осуществляется уплата налогов в соответствие с налоговым законодательством, оттуда как раз взять эти ресурсы (для увеличение расходов)", — сказал министр.