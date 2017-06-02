Силуанов рассказал об основных изменениях налоговой системы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Налоговая нагрузка на бизнес в РФ меняться не будет, основные предложения по изменению налоговой системы будут касаться администрирования, заявил министр финансов Антон Силуанов на налоговой сессии ПМЭФ.

"Мы говорим, во-первых, о том, что налоговая нагрузка меняться не будет. Второе — мы говорим о том, что основные предложения по изменению текущей системы будут подготовлены в этом году, законодательство будет принято в следующем году, и вступят они в силу с 2019 года", — сказал Силуанов.

"Наши предложения будут нацелены на то, чтобы на добросовестный бизнес не увеличивалась нагрузка, а наоборот, снижалась. А как раз за счёт того сектора, который сейчас находится в тени, где не осуществляется уплата налогов в соответствие с налоговым законодательством, оттуда как раз взять эти ресурсы (для увеличение расходов)", — сказал министр.