Сечин заявил о возможности мирового соглашения с АФК "Система" по Башнефти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Мировое соглашение с АФК "Система" по "Башнефти" возможно, сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин в кулуарах ПМЭФ.

"Возможно, возможно всё", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности мирового соглашения с АФК "Система".

Арбитраж Башкирии ранее зарегистрировал иск "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 106,6 миллиарда рублей с АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании, и назначил рассмотрение заявления на 6 июня. Позднее, 24 мая, стало известно, что "Роснефть" подала в башкирский арбитраж ходатайство об увеличении суммы иска до 170,6 миллиарда рублей в связи с обесценением рубля.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев ранее пояснял, что иск связан с возможным выводом активов. АФК "Система" в своих заявлениях отмечала, что речь идет об убытках, якобы понесенных истцами в связи с реорганизацией "Башнефти". При этом корпорация неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.

"Роснефть" в 2016 году в рамках приватизации купила 60,16% обыкновенных акций (50,0755% уставного капитала) башкирской нефтяной компании за 329,7 миллиарда рублей, а в марте по итогам оферты выкупила у миноритариев акции еще почти на 50 миллиардов рублей. В итоге "Роснефти" принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти". Другой крупный акционер — Башкирия, которая владеет блокирующим пакетом акций. Республика попросила суд включить ее в число соистцов по иску к "Системе".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.