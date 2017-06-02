Одна из российских бирж планирует допустить к торгам криптовалюту

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Одна из бирж РФ планирует допустить криптовалюту к торгам, сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

"Сейчас есть проект одной из российских бирж допустить на свой рынок криптовалюту для торговли. Идет дискуссия — товар это или нет", — сказал он в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.