Ирак может попросить ОПЕК выйти из сделки по сокращению добычи нефти

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ирак может снова попробовать выйти из соглашения по сокращению добычи нефти стран, входящих и не входящих в ОПЕК, в зависимости от реакции рынка на текущее сокращение, заявил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби в интервью агентству Sputnik в кулуарах ПМЭФ.

"Мы просили раньше, и мы не смогли убедить (в необходимости сделать исключение из сокращения добычи для Ирака — ред.) других участников (венского соглашения — ред.). Для укрепления ОПЕК и поддержания стабильности рынка и для поддержания восстановления цен (на нефть — ред.) мы просто оставили наши попытки. Но возможности еще остаются для этого", — цитирует агентство министра.

Он добавил, что дальнейшие попытки убедить участников соглашения сделать исключение для Ирака будут "зависеть от состояния рынка, (от того — ред.), какой итог будет у этих сокращений добычи".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

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