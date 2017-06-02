Новак рассказал, когда заработают крымские ТЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Запуск первых блоков Симферопольской и Севастопольской ТЭС состоится ближе к началу 2018 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РИА Новости.

"Мы рассчитываем, что первые два блока будут введены уже в 2018 году. Ближе к началу 2018 года", — сообщил Новак.

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первую очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторую очередь — в марте 2018 года.

В конце 2016 года гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов говорил, что подрядчик строительства, входящая в госкорпорацию компания "Технопромэкспорт", не успевает в срок, в 2017 году, ввести первые блоки ТЭС в Крыму, строительство может быть завершено в середине 2018 года. При этом он отметил, что компания ведет переговоры по закупкам генерирующего оборудования для ТЭС.

В феврале Чемезов сообщил, что Россия планирует заключить контракт с Ираном на поставку турбин для ТЭС в Крыму.

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