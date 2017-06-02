Россия сняла ограничения на ввоз из Турции всех продуктов, кроме томатов

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство РФ сняло ограничения на ввоз из Турции всех запрещенных ранее продуктов, кроме томатов, соответствующее постановление опубликовано на сайте камина.

"Из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены к ввозу в Россию, исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлаждённые огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника. Кроме того, отменен запрет на выполнение определенных видов работ и оказание ряда услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турции", — говорится в справке к документу.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты.