Орешкин оценил различия подходов в трех стратегиях экономического роста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Все три предложенные президенту стратегии развития экономики РФ имеют как сильные, так и слабые стороны, сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского экономического форума.

По его словам, "Столыпинский клуб" предлагает "залить" экономику деньгами, ЦСР — повысить расходы бюджета в надежде на рост цен на нефть, а правительство ориентировано на создание предсказуемых условий для бизнеса и роста инвестиций.

Во вторник на совещании у Владимира Путина по экономическим вопросам были представлены предложения экспертных групп — Центра стратегических разработок (ЦСР) и "Столыпинского клуба" — по стратегии развития страны. Свои наработки главе государства представили председатель совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен, председатель президиума "Столыпинского клуба" Борис Титов.

Кроме того, правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в середине мая подготовило свой план, содержащий общие подходы к развитию экономики и социальной сферы страны. Путин тогда отметил, что документ правительства должен лечь в основу, однако необходимо обсудить и предложения экспертных групп. Речь шла как раз о ЦСР и "Столыпинском клубе".

Никаких революций



"Важно понимать, что никто не собирается делать каких-то революций. Залог успешного развития экономики — это всегда стабильность условий, предсказуемость того, что будет происходить дальше. Общество должно понимать, как и куда движется государство с точки зрения своей экономической политики. Потому что именно люди, те компании, в которых они работают, тот бизнес, который они создают, и есть основа экономики", — сказал Орешкин.

По его словам, понимание того, как действует государство, даст бизнесу ориентир для собственного развития.

"Главное — не сломать то, что уже работает. Важно тому новому, что должно стать основой модели, дать поддержку, дать дополнительный толчок", — считает министр.

Разные подходы



Во всех программах есть разумные предложения, и есть существенные противоречия между ними, например, в макроэкономической политике.

"Борис Юрьевич Титов в этой части предлагает напечатать деньги и залить ими экономику. Алексей Леонидович (Кудрин – ред.) говорит, что надо увеличить бюджетный дефицит и профинансировать все приоритетные расходы", — сказал Орешкин.

"Мы говорим о другом. Мы говорим, что в первую очередь важна эффективность. Деньги в стране есть, их главное не тратить на то, что не приносит пользы стране, и сконцентрировать ресурсы именно на приоритетных направлениях", — отметил он.

По его словам, важно давать дорогу частному капиталу, например, в прибыльные инфраструктурные проекты.

"Верить в высокую нефть нельзя. Надо быть готовым, что нефть может быть 40 долларов или даже ниже, поэтому надо искать внутренние ресурсы и снижать те направления расходов, которые у нас неэффективны, и максимально создавать условия, чтобы частные деньги приходили и в финансирование новых проектов, и в финансирование инфраструктуры", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.