Банк БРИКС может инвестировать в инфраструктуру ДФО, считают эксперты

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. Новый банк развития БРИКС, который заявил о своем интересе к проектам на Дальнем Востоке России, может инвестировать в создание портовой и транспортной инфраструктуры, однако данное заявление также может быть чисто формальным — из уважения к руководству страны, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Накануне на полях Петербургского международного экономического форума президент Нового банка развития БРИКС Кундапур Ваман Каматх заявил, что банк изучает перспективы реализации проектов в Башкирии, а также рассматривает в качестве приоритетного дальневосточный регион. По его словам, банк БРИКС планирует осуществить по меньшей мере два проекта в России в 2017 году.

Нужно вкладываться в инфраструктуру

"Куда бы мог банк вложить деньги? Тут вопрос, скорее, в том, куда нам надо, чтобы банк вложил деньги. В данном случае интересы региона и банка не могут расходиться, так как территория — наша, и нам нужно решать свои задачи. А для нас самое главное здесь — то, что сдерживает развитие региона — это инфраструктура. Проблема номер один", — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.

По его словам, на Дальнем Востоке нужно вкладываться в дороги, порты, коммуникации и все, что связанно с жильем. Однако в данном случае встает вопрос о наличии долгосрочной стратегии развития региона, так как ряд крупных компаний — ОСК, "Газпром", например, — уже заявляли об интересе к проектам в ДФО, однако до сих пор дальше планов это не пошло, добавил собеседник.

"Например, инвестор собирается строить инфраструктуру для ТОР. Возникает вопрос: достаточны ли для него предложенные льготы? Только инвестор может дать ответ. И вдруг он начнет вкладываться, а через пару лет власти скажут, что меняют стратегию, и региону нужно другое? Такие риски есть, и мы это видим. Поэтому нам нужно сформулировать, что мы хотим от инвестора", — сказал Авдеев.

Интерес или дань вежливости

Как рассказал РИА Новости политолог, доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Артем Лукин, заявление президента банка обнадеживает.

"Насколько я знаю, на данный момент банк совершил относительно немного инвестиций, потому что времени (с момента его создания — ред.) мало прошло. То, что он уже в начале своего пути присматривается пристально к российскому Дальнему Востоку — это плюс. Но я бы здесь проявил осторожный оптимизм, потому что слова — это слова, но совершенно другое, когда они будут оформлены в виде конкретных соглашений и контрактов по выдаче кредитов на реализацию конкретных проектов или инвестиций", — сказал Лукин.

Он отметил, что также пока рассматривает вариант того, что данное заявление — чисто формальное.

"Между словами и конкретными материальными инвестициями довольно часто дистанция большого размера. Либо это реальный интерес к региону, либо это просто дань вежливости, чтобы сделать приятно России и российскому руководству, что они уделяют внимание Дальнему Востоку", — добавил он.

Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС в июле 2014 года для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в его членах и других развивающихся странах. В апреле 2016 года совет директоров НБР одобрил 7 проектов, подразумевающих предоставление финансирования в размере более 1,5 миллиарда долларов. В текущем году банк рассчитывает одобрить около 15 проектов на сумму 2,5-3 миллиарда долларов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.