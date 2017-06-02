Восемь инвесторов готовы финансировать проекты на острове Русский

Вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский во Владивостоке. Архивное фото

Вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. Правительство России одобрило концепцию развития острова Русский во Владивостоке, и 8 потенциальных инвесторов готовы реализовать здесь проекты на 50 миллиардов рублей, сообщает Минвостокразвития.

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать здесь свои проекты на сумму более 50 миллиардов рублей. Среди них — центр ядерной медицины, инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР, новые гостиничные и туристические комплексы. Для того, чтобы эти проекты стартовали и стартовали успешно, на острове Русский будет создана ТОР. Соответствующее распоряжение правительства России подписано", — отметил Галушка.

Кроме того, концепция развития острова Русский предусматривает создание Центра международного сотрудничества, включающего конгрессно-выставочный центр, в том числе для ежегодного проведения Восточного экономического форума, бизнес-центров и современных гостиниц.

Также, по данным Минвостокразвития, подписанным распоряжением предусматривается строительство второй очереди ДВФУ, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран АТР.

Минвостокразвития России на ближайшие 2 года выделено 3,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на инфраструктурное развитие острова, отмечает министерство.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.