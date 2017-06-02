"Газпром" и греческие власти обсудили на ПМЭФ поставки газа в Евросоюз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный секретарь по международным делам и экономике министерства иностранных дел Греции Георгиос Ципрас в четверг в рамках ПМЭФ обсудили поставки российского газа через территорию Греции в ЕС в связи со строительством "Турецкого потока", говорится в сообщении "Газпрома".

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"На встрече были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в энергетической сфере, в том числе организация южного маршрута поставок российского газа в Европу по территории Греции с учетом начала строительства газопровода "Турецкий поток", — говорится в сообщении.

"Газпром", итальянская Edison и греческая DEPA в феврале подписали меморандум о поставках газа из РФ по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию с целью организации южного маршрута поставок российского газа в Европу. Для этой цели стороны намерены использовать результаты работ, проведенных Edison и DEPA в рамках Poseidon.

В апреле 2016 года глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что Poseidon будет состоять из двух участков — сухопутного, мощностью 9-16 миллиардов кубов в год, и проходящего по дну Ионического моря — мощностью 10-12 миллиардов кубов, при этом маршрут газопровода на участке до Греции пока не выбран.