ФСК ЕЭС вложит в Дальний Восток более 63,5 миллиарда рублей за четыре года

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. ФСК ЕЭС намерена в течение ближайших 4 лет вложить в Дальний Восток 63,5 миллиарда рублей — вдвое больше, чем за предыдущие 4 года, сообщил председатель правления ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) Андрей Муров.

"За последние 4 года мы уже вложили в регион (в Дальневосточный федеральный округ – ред.) более 33 миллиардов рублей и планируем по нашей скорректированной инвестиционной программе вложить порядка 63,5 миллиарда рублей в ближайшие 4 года, начиная с 17-го", — сказал Муров на сессии Петербургского международного экономического форума "Дальний Восток России – строительство новой экономики".

Он пояснил, что "если говорить о физике, так называемых ЛЭПах и о мощности, то это порядка 2,6 тысячи километров высоковольтных линий электропередачи и порядка 2400 мегавольт-ампер".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.