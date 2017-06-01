Первый день ПМЭФ: споры о бюджетном правиле и планах на будущее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум традиционно становится площадкой для рефлексии политиков и экономистов о пройденном пути и обсуждения того, куда следует идти далее. Первый день форума в этом смысле не стал исключением.

Не обходится и без обсуждения международной повестки — хотя к санкциям, кажется, уже все привыкли, вновь и вновь санкционная тема и влияние ограничений на российские компании и экономику в целом включается в повестку дня.

Распускаем ремень

На утренней макроэкономической сессии председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин предложил смягчить параметры бюджетного правила — отправлять в резерв нефтегазовые доходы при цене не от 40 долларов за баррель, а от 45 долларов за баррель. Такая мера, по мнению Кудрина, может только в 2017 году дать дополнительные 460 миллиардов рублей.

"Влияет ли это на инфляцию? В данном случае то, что правительство делает себе отсечку 40 или 45 — полезная вещь, достаточная. Остальная работа — на стороне Центрального банка, вообще-то он главную ответственность за инфляцию несет и регулирование", — отметил Кудрин.

По его словам, такое смягчение бюджетного правила несущественно повлияет на укрепление рубля и инфляцию, если колебания цен будут не слишком резкими. "Если цена на нефть реально будет резко уходить вниз, тогда надо действительно, нужно будет двигаться к более строгому ориентиру. Но пока, я думаю, мы будем жить (при цене нефти) около 40-60 (долларов за баррель), я не думаю, что эффект будет опасным или рискованным", — добавил он.

Кудрин напомнил, что средняя цена нефти за последние 10 лет составляет 84 доллара за баррель, а Минфин в первоначальном бюджетном правиле предлагал исходить именно из средней долгосрочной цены за последние 10 лет. То есть если бы власти придерживались этого с самого начала, уровень расходов бюджета сейчас мог быть гораздо выше.

"Мы находимся в зоне разумных значений, абсолютно адекватных для экономики и одновременно решающих задачу структурных реформ в стране", — заявил глава совета фонда ЦСР.

Поблажки уведут далеко

Такая позиция, впрочем, вызвала возражения главы Минфина РФ Антона Силуанова. Он указал, что, делая такие уступки и соглашаясь даже на небольшое смягчение правила, Минфин может "дойти до точки невозврата", когда бюджет не будет балансироваться и при цене нефти в 100 долларов за баррель. А цель Минфина — чтобы бюджет исполнялся при любых внешних условиях, напомнил Силуанов.

"Ну подумаешь, 5 долларов. Я просто помню, Алексей Леонидович, мы же с вами вместе тогда цену отсечения брали еще в 2006, 2007, 2008 годах для отчислений в Резервный фонд — 25, 27, 30. И вот это "чуть-чуть" — ну чуть-чуть побольше сделаем, еще чуть-чуть цену отсечения повысим, еще. И в результате у нас бюджет балансируется при цене 100 с лишним долларов за баррель. Это "чуть-чуть, чуть-чуть" — и доходим до точки, которая является точкой невозврата", — указал министр.

"Я тоже хочу поддержать Антона Германовича. Эта логика может нас далеко завести — как по бюджетному правилу, так и по инфляции. Скажут так: давайте не 4%, а 6%, завтра 8% — и вот вам новая инфляционная спираль", — согласилась Набиуллина с Силуановым. По ее мнению, власти должны четко придерживаться заданных ориентиров.

"Я полностью поддерживаю, что бюджетное правило должно быть основано на 40 долларах за баррель. Это важно, потому что это обеспечивает стабильность налогов", — добавил глава МЭР РФ Максим Орешкин. По его словам, смягчение правила и повышение цены нефти несет риски роста налогов.

Глава Минэкономразвития считает, что гораздо важнее вносить структурные изменения в бюджет, перераспределять неэффективные расходы в пользу тех, которые дают наибольший эффект для экономики.

О планах правительства

Между тем, планы того, как стране жить дальше и в какую сторону двигаться, активно обсуждаются в последние два дня. В среду у президента РФ прошло совещание по экономическим вопросам, где были представлены предложения экспертных групп — ЦСР Кудрина и "Столыпинского клуба" Бориса Титова — по стратегии развития страны.

Параллельно с этим правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подготовило в середине мая свой план, содержащий общие подходы к развитию экономики и социальной сферы. Путин тогда отмечал, что разработанный кабмином документ должен лечь в основу плана.

О планах правительства на будущее рассказал также в кулуарах форума помощник президента Андрей Белоусов. В отличие от двух представленных в среду программ, он акцентировал внимание на плане Медведева.

Заметив, что во вторник план премьера не обсуждался у Путина, Белоусов не стал углубляться в подробности документа, но рассказал, что правительство пока не завершило работу над изменениями налоговой нагрузки. "До тех пор, пока правительство не определится, Дмитрий Анатольевич (Медведев) не определится с соответствующими предложениями, я думаю, что на президента выносить эти вопросы рано. Сначала правительство должно определиться с тем, как это делать", — подытожил он.

Всего же, по словам помощника президента, работа над экономической стратегией России будет продолжаться до осени, потому что в представленных планах есть "целый ряд интересных новелл, революционных, спорных".

В этот же период президент проведет у себя ряд точечных совещаний: по технологическому развитию, демографии, перспективам, связанным с экономическим ростом.

Новые санкции важнее для США

Одну из тем дня задали находящиеся за океаном американские сенаторы. В ночь на четверг стало известно о том, что представители сенатского банковского комитета США представили новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России. Проект, в частности, предусматривает введение санкций против "коррумпированных российских представителей", против людей, причастных, по мнению его авторов, к нарушениям прав человека, к поставкам оружия правительству Сирии и к злонамеренной киберактивности в интересах российских властей.

Предполагаются также новые санкции против тех, кто пытается обойти уже действующие. Кроме того, предполагается ввести новые санкции против российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог.

Российские власти и топ-менеджеры достаточно скептично отнеслись к новым инициативам Сената США. В МИДе РФ озвученное назвали "постэлекторальной волной"; "эксплуатация темы так называемой "руки Кремля" спадать не будет", считает официальный представитель министерства Мария Захарова.

Присутствовавший на ПМЭФ постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что "нас это не волнует" и "наверное, этого не произойдет". Глава Минэкономразвития Максим Орешкин же сказал, что "это не так уж важно", заметив, что Россия концентрируется на том, что происходит внутри страны, в экономике. "Может быть, это (усиление санкций — ред.) важно для США, но не для России", — заявил он.

Глава госбанка ВТБ (уже находящего под санкциями США — ред.) Андрей Костин не особо верит в ужесточение санкционного режима. Банк, отметил он, уже знает, как жить при санкциях и как с этим бороться. Более того, по его мнению, Россия не сильно пострадала от введения санкций, и при этом считает, что санкции не сильно отразятся на прибыли ВТБ.

Подытожил тему первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, отметивший, что взгляды России на санкции запада изменились по сравнению с 2014 годом. "Если даже в России в основном в 2014 году мы смотрели на санкции как на политический инструмент, то теперь, конечно же, понимаем, что это чистой воды конкурентная борьба. США, прикрываясь возможностью вводить санкции для того, чтобы реагировать на какие-то политические события — на самом деле быстренько подчищают для себя возможности конкурентной борьбы", — сказал Шувалов. В этом он увидел "глубокий смысл".