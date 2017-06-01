С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Таиландский конгломерат CP Group и Рязанская область готовы развивать сотрудничество, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора области Николай Любимов.

"Мы провели очередные переговоры с компанией CP Group, и будем двигаться в направлении привлечения их на свою территорию. Они заинтересованы в разного вида сотрудничестве, в расширении сотрудничества — не просто в строительстве очередной фермы или животноводческого комплекса, но и в приобретении существующих активов для того, чтобы их развивать технологически. Они заинтересованы в приобретении и развитии фабрик, которые занимаются полуфабрикатами", — рассказал он.

Любимов добавил, что у компании "очень широкий спектр интересов, который обсуждали вчера на встрече".

Ранее сообщалось, что в мае 2016 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), правительство Рязанской области, таиландский конгломерат CP Group и китайская компания Banner Infant Dairy Products (Banner Dairy) договорились о совместных инвестициях в 1 миллиард долларов в строительство крупнейшего в РФ интегрированного молочно-товарного комплекса на территории Рязанской области.

CP Group была основана в 1921 году и сейчас является крупнейшей частной компанией в Таиланде и крупнейшим конгломератом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основные активы CP Group сосредоточены в агропромышленном и продовольственном секторе, маркетинге и дистрибуции, а также в телекоммуникационной отрасли. Группа объединяет более 200 компаний в 17 странах.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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