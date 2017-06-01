Россия и Бангладеш подписали соглашение по сотрудничеству в энергетике

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министерство энергетики РФ и министерство энергетики и минеральных ресурсов республики Бангладеш подписали соглашение по сотрудничеству в сфере энергетики, говорится в сообщении российского министерства.

Соглашение было подписано первым заместителем министра энергетики РФ Алексеем Текслером и первым заместителем министра энергетики и минеральных ресурсов Бангладеш Назимуддином Чоудхури в рамках ПМЭФ.

"В рамках Петербургского международного экономического форума первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер и первый заместитель министра энергетики и минеральных ресурсов Народной Республики Бангладеш Назимуддин Чоудхури подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики", — отмечается в сообщении.

В настоящее время, согласно релизу, российскими компаниями на территории Бангладеш реализуется целый ряд проектов в газовой отрасли и электроэнергетике, включая атомную отрасль. Подписанное сегодня соглашение нацелено на дальнейшее развитие сотрудничества сфере совершенствования технологий угледобычи, научных исследований в области энергетики, проведения геологоразведочных работ на континентальном шельфе и поставок в Бангладеш сжиженного природного газа.

Развитие энергетического сотрудничества осуществляется в рамках совместного курса двух стран на диверсификацию торгово-экономических и научно-технических связей между деловыми кругами, устранение барьеров во взаимной торговле и содействие инвестициям, расширение взаимодействия в других областях двусторонних отношений.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.