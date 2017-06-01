ЦБ думает о поэтапном внедрении показателя долговой нагрузки граждан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Банк России думает о возможности поэтапного внедрения показателя долговой нагрузки граждан (DTI), рассказала в интервью РИА Новости первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах ПМЭФ.

"Мы сейчас ведем обсуждения с рынком. Нам нужно решить, какой показатель внедрять — DTI (debt-to-income) или PTI (payment to income), долговая или платежная нагрузка. Нужны будут некоторые технические изменения в банковском секторе. Возможно, мы будем внедрять его по шагам, то есть методологию можем чуть-чуть совершенствовать, со временем", — сказала Юдаева, отказавшись при этом раскрыть детали.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения об установлении обязанности банков и МФО проводить проверку наличия у гражданина обязательств по займам при выдаче им потребительского кредита. Поручение адресовано правительству и ЦБ. Фактически речь идет о введении индикатора долговой нагрузки на граждан — DTI.

"Там есть некоторые проблемные точки, например, с расчетами доходов. Там могут быть разные подходы. Они могут совершенствоваться в зависимости от совершенствования российского рынка", — отметила Юдаева.

Ранее Минфин предлагал ввести самодекларирование доходов граждан при введении DTI. Банк России прохладно встретил эту идею из-за рисков предоставления некорректных данных и необходимости вторичной проверки, однако, по словам Юдаевой, окончательные выводы делать пока рано. "Сейчас идут дискуссии, и когда мы увидим более финальный результат, мы дистанционно о нем сообщим. Сейчас, мне кажется, рано делать какие-то однозначные выводы", — сказала она.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.