В России экономика более предсказуемая, чем в Европе и США, заявил Шувалов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Предсказуемости в российской экономической и политической системе, на которую рассчитывают международные инвесторы, сейчас больше, чем в США и Евросоюзе, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"В первую очередь все (инвесторы – ред.) хотят больше предсказуемости, в том числе жалуются инвесторы на то, что этой предсказуемости и в мире сейчас нет. Ее нет сейчас ни в США, ни в Европейском союзе. Мы даже вступили в определенный спор, считаем, что в российской экономике, российской политической системе даже больше предсказуемости", — сказал Шувалов в эфире телеканала НТВ в кулуарах Петербургского экономического форума.

"Мы даже находимся в определенной форме с форой, поскольку мы понимаем, что нужно делать в ближайшее время, на что нужно ставить, какие слабые стороны в российской экономике", — добавил он.

По его словам, предсказуемость со стороны российских властей – это приверженность основным принципам экономической политики, макроэкономика, отсутствие быстрых изменений правил игры. "Если их нужно модернизировать – об этом объявлять заранее. И все хотят, чтобы устойчивая была политика, или с меньшей волатильностью по курсу", — отметил Шувалов.

В свою очередь власти объясняют плюсы и минусы свободно плавающего курса рубля. "Нам предлагают, кстати, определенные механизмы страховки от изменяющихся быстрых курсовых колебаний. Но когда запрашивают стабильность от нас, иностранные инвесторы оговариваются и поясняют, что даже в наиболее развитых странах ОЭСР этой предсказуемости не так много, как им хотелось бы", — указал первый вице-премьер.

В то же время первый вице-премьер признал, что в экономике есть и трудности — например, доходы россиян пока не растут теми темпами, которых хотели бы и должны были обеспечить российские власти.