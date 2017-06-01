Шувалов рассказал о работе над стратегией экономического развития России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Ни одна из трех подготовленных стратегий развития экономики РФ не может быть взята за основу полностью, считает первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Говоря о структурных реформах, чиновник отметил, что люди хотят видеть другое образование, другое здравоохранение, другую судебную систему. "Это все в материалах представлено, на совещании у президента все звучало, и президент сказал, что есть некоторые противоречивые позиции. Материалы он эти все видел и посчитал необходимым разобрать все эти блоки подетально", — сказал Шувалов в интервью телеканалу НТВ в рамках ПМЭФ.

По его словам, по отдельным направлениям стратегии будут организованы совещания у президента РФ с участием членов правительства и экспертов. "И будем изучать отдельные блоки. Из чего я делаю вывод, что ни одна из программ не может быть взята полностью. Будут выработаны такие решения, которые позволят в совокупности и консолидировать страну, и позволять двигаться в экономическом развитии", — отметил первый вице-премьер.

Во вторник на совещании у Владимира Путина по экономическим вопросам были представлены предложения экспертных групп — Центра стратегических разработок (ЦСР) и "Столыпинского клуба" — по стратегии развития страны. Свои наработки главе государства представили председатель совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен, председатель президиума "Столыпинского клуба" Борис Титов.

Кроме того, правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в середине мая подготовило свой план, содержащий общие подходы к развитию экономики и социальной сферы страны. Путин тогда отметил, что документ правительства должен лечь в основу, однако необходимо обсудить и предложения экспертных групп. Речь шла как раз о ЦСР и "Столыпинском клубе".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.