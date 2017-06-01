Путин заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств. 1 июня 2017

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Темпы роста российской экономики должны превышать мировые, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы ставим перед собой задачу: на рубеже 19-20-х годов темпы роста отечественной экономики должны превышать мировые. Для этого сейчас принципиально важно обеспечить приток капиталов в российскую экономику", — сказал Путин на встрече с членами международного экспертного совета РФПИ и иностранными инвесторами в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.