Галушка: на "дальневосточный гектар" подало заявки почти 100 тысяч человек

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Количество заявок на "дальневосточный гектар" уверенно приближается к 100 тысячам, заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Проект "дальневосточного гектара" дает людям возможность реализовать самих себя на своей собственной земле. На сегодняшний день количество заявок уверенно приближается к 100 тысячам заявок. Мы видим портрет так называемого получателя "дальневосточного гектара". Это в основном мужчины, молодые ребята в возрасте от 25 до 35 лет, которые хотят себя попробовать, которые хотят рискнуть, новое в своей жизни сделать. И берут прежде всего землю для двух целей — построить свой дом или заняться сельским хозяйством", — сказал Галушка.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. За период действия программы поступило 90 тысяч заявлений, около 16 тысячи земельных участков уже передано в пользование. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.