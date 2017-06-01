Путин рассказал об инфляционных ожиданиях в России

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти рассчитывают на то, что инфляция в РФ по итогам года будет ниже целевого показателя в 4%.

"Уже сейчас инфляция составляет порядка 4,1 % в годовом выражении. Рассчитываем, что по итогам года она будет ниже целевого показателя в 4%", — сказал Путин на встрече с РФПИ и международными инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.