Попова рассказала о запрете на продажу спиртосодержащей непищевой продукции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции в РФ, очевидно, будет продлен, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря прошлого года после массовых отравления людей в рядя регионов поддельным косметическим средством "Боярышник". Затем действие запрета было продлено еще на 60 суток — до середины апреля, а в конце марта Попова сообщала, что он будет продлен еще на 90 дней.

"Очевидно, он будет продлен", — сказала Попова журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая о вопрос о том, будет ли продлен запрет.

Речь идет о жидкостях с содержанием спирта более 28%, стоимость которых ниже розничных цен на крепкую алкогольную продукцию объемом пол-литра. Исключение составляют стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая продукция, а также продукция, исключающая пероральное потребление.