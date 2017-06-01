Путин: в РФ созданы условия для реализации самых смелых бизнес-инициатив

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств. 1 июня 2017

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на российском рынке сейчас созданы все условия для реализации самых смелых бизнес-инициатив.

"Сегодня на российском рынке созданы все возможности для реализации самых смелых деловых инициатив. Мы продолжаем совершенствовать механизмы инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе иностранных компаний и граждан. С помощью современных рыночных институтов стимулируем рост высокотехнологичных секторов экономики", — сказал Путин на встрече с представителями российского и индийского бизнеса на полях Петербургского международного экономического форума.

"И это не разовые меры, а выверенная стратегическая линия, направленная на дальнейшую интеграцию российской экономики в мировую систему", — заявил президент.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.