Путин пообещал поддерживать бизнес, в том числе с иностранным участием

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств. 1 июня 2017

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Россия и дальше будет оказывать поддержку реализуемым бизнес проектам, в том числе с участием иностранных партнеров, заявил президент России Владимир Путин.

"Государство будет и впредь оказывать поддержку крупным проектам, реализуемым в том числе с участием ваших, уважаемые дамы и господа, компаний", — сказал он на встрече с представителями российского и индийского бизнеса на полях Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.