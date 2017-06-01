"Союзмультфильм" получит налоговые льготы как резидент "Сколково"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" начнет получать налоговые льготы как резидент "Сколково" с 2018 года, правление фонда подтвердило статус компании как индустриального партнера, сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ-2017.

"Позавчера 30 мая правление "Сколково" подтвердило получение "Союзмультфильмом" статуса индустриального партнера "Сколково" и участника проекта, собственно резидента. Это значит, что с 2018 года "Союзмультфильм" начнет получать налоговые льготы такие же, как получают другие резиденты фонда", — сказала Слащева.

Ранее стало известно, что "Союзмультфильм" может получить статус партнера в инновационном центре "Сколково".

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