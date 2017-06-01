В Нижегородской области началось промышленное выращивание ягод

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Промышленное выращивание голубики, малины, земляники, ежевики началось в Нижегородской области, планируемый валовый ежегодный сбор ягод составит 700 тонн, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ранее сообщалось, что компания "Рассвет" арендовала участок земли в Сергачском районе под выращивание ягод. Объем инвестиций составит порядка 300 миллионов рублей.

"Нижегородцы уже привыкли покупать замороженные ягоды, которые завозят в торговые сети из-за рубежа. Но нужно осваивать и собственное производство, ведь тогда мы можем быть уверены в высоком качестве продукции… Производство голубики, земляники, малины и ежевики – это только начало. Надо расширять ассортимент, жимолость уже осваивать", — сказал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, посетивший хозяйство.

Кроме того, по его мнению, "ягоды какие-то помельче, где-то бочок помят, значит, можно организовать производство йогуртов, джемов, варенья и другой десертной продукции". "Это направление надо развивать", — отметил Шанцев.

По словам директора ООО "Рассвет" Владимира Федотова, в Сергачском районе почва и климат подходят для выращивания ягод. Компания посадила 30 гектар земляники, 15 гектар голубики, 10 гектар малины, 5 гектар ежевики. "Что касается голубики, это уникальная площадка не только для Нижегородской области, но и для России в целом. Таких больших промышленных производств голубики в нашей стране больше нет. Сейчас производство голубики активно развивается за рубежом, а Нижегородская область станет пионером в этом направлении в России", — уточнил Федотов.

По данным компании, на новом производстве создано почти 400 сезонных и постоянных рабочих мест.

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