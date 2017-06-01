Минсельхоз не ожидает падения цен на зерно в мире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Падения цен на зерно в мире ожидать не стоит, перепроизводства, скорей всего не будет, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

"Мы не ждем угрожающего падения цен на зерно, снижения цены, потому, что не только в России будет снижена урожайность, а значит и объемы зерна, но и по отдельным регионам мира такое снижение тоже будет", — сказал Ткачев.

По его словам, "это скажется, как нам кажется, скажется на стабилизации на рынке зерна — цены на него".

"Россияне имеют шанс получить доходы, получить рентабельное производство зерна на всей территории России", — добавил он.

В 2016 году Россия получила рекордный урожай зерновых за все постсоветское время — 120,7 миллиона тонн в чистом весе, включая 73,3 миллиона тонн пшеницы.