"Газпром" рассмотрит на ПМЭФ возможные проекты в Иракском Курдистане

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. "Газпром нефть" обсудит в рамках Петербургского международного экономического форума возможные новые проекты на территории Иракского Курдистана, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе брифинга на ПМЭФ.

"У нас есть несколько проектов в Курдистане, курдская делегация принимает участие в работе форума, у нас запланирован ряд встреч. Мы будем обсуждать текущий статус реализации проектов и возможные новые проекты на территории иракского Курдистана", — сказал Дюков.

В марте заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев сообщал журналистам, что "Газпром нефть" рассматривает участие в новых проектах в иракском Курдистане.

"Газпром нефть" в Курдистане работает на блоках Garmian и Shakal. В 2017 году компания пробурит скважину на месторождении Саркала (блок Garmian), планирует провести расконсервацию скважины на блоке Shakal.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.