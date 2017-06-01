Яндекс может закрыть бизнес на Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. "Яндекс", скорее всего, ограничит бизнес на Украине или вовсе уйдет из страны из-за действий ее властей, заявил в интервью телеканалу НТВ гендиректор компании в РФ Александр Шульгин.

Он напомнил, что компания "крайне разочарована" действиями властей Украины.

"Украинское государство приняло против ряда российских IT-компаний ряд санкций, которые делают невозможной нашу деятельность в стране. Это в первую очередь вредно для украинского общества и украинского государства. Скорее всего, наше экономическое вовлечение в бизнес на Украине будет сокращено или обнулено", — заявил он на полях ПМЭФ-2017.

Украина с 17 мая в рамках расширения санкций в отношении РФ ввела запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.