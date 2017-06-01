Новый банк развития БРИКС планирует три проекта в России в 2017 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Новый банк развития БРИКС планирует осуществить по меньшей мере два проекта в России в 2017 году, заявил РИА Новости президент банка Кундапур Ваман Камат на полях Петербургского международного экономического форума.

"У нас намечен пул проектов, который будет реализован, вероятно, в этом и следующем году. Он состоит из более десяти проектов в различных странах", — заявил Камат.

"Мы проведем два или три из них в этом году, остальные — в следующем", — добавил он.

Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС в июле 2014 года для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в его членах и других развивающихся странах. В апреле 2016 года совет директоров НБР одобрил 7 проектов, подразумевающих предоставление финансирования в размере более 1,5 миллиарда долларов. В текущем году банк рассчитывает одобрить около 15 проектов на сумму 2,5-3 миллиарда долларов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.