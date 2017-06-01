"Газпром" доложил Путину об открытии на Ямале дополнительных запасов газа

СТРЕЛЬНА, 1 июн – РИА Новости. Газпром доложил об открытии дополнительных запасов газа на Ямале, где обнаружили дополнительные ресурсы, позволяющие вдвое увеличить запасы газа – до 4,2 триллионов кубометров, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Комментируя сотрудничество между Россией и Германией, президент напомнил, что ФРГ отказывается от атомной энергетики.

"Мы все время еще на прошлом форуме говорили о перспективах полуострова Ямал, где у нас запасы были 2,7 триллионов кубических метров газа. Только что мне Газпром доложил, мы открыли дополнительные там ресурсы. Запасы возросли все равно, представляете на сколько – в два раза: плюс 4,2 триллиона кубических метров – только в одном месте. Небольшая территория, но это глобальные запасы", — сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что "с учетом близости России и Западной Европы, с учетом дешевой логистики, отлаженных процедур, технологий – это абсолютно естественное партнерство".

"Вот вам, пожалуйста, дешевый, самый экологичный, если говорить об углеводородном сырье, вид топлива. Это абсолютно естественная вещь", — добавил президент.

Он обратил внимание на то, что "в долгосрочной перспективе, если говорить о долгосрочных контрактах, это стабильная поставка, обеспечивающая, и вот это очень важно, что я сейчас скажу, конкурентоспособность всей германской экономики — чрезвычайно важная вещь".

"Относительно дешевый ресурс, стабильно получаемый из надежного источника", — добавил Путин.