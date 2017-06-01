Ни одна из иностранных компаний не ушла из России, заявил Путин

СТРЕЛЬНА, 1 июн – РИА Новости. Ни одна из иностранных компаний, в том числе немецких, не ушла с российского рынка, несмотря на сложности политического и экономического характера, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Путин отметил, что объемы торговли с ФРГ восстанавливаются, и рост в первом квартале 2017 года составил около 40%.

"Дело в том, что мы (Россия и Германия) договорились и успешно реализуем целый ряд проектов, при котором объем производства продукции на территории России высокотехнологичный, то есть так называемый процент локализации достаточно серьезный – до 60 – 70% доходит. Вот хороший пример – автомобилестроение. И немецкие компании, ведь несмотря на все сложности политического характера ни одна из немецких компаний, собственно говоря, так же, как и других иностранных наших партнеров, с российского рынка не ушли. Все работают, даже несмотря на сложности не только политического, экономического характера – спад производства в России, снижение уровня ВВП, снижение определенное даже реальных доходов населения, снижение спроса – все равно все работают, а мы со стороны государства стараемся их поддержать, эта работа конструктивная продолжается", — заявил Путин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.