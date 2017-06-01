Американский миллионер о российских евробондах: уверен, их купят иностранцы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Иностранные инвесторы заинтересуются евробондами РФ, уверен известный американский инвестор Джим Роджерс.
Бюджет РФ предполагает возможность внешних заимствований в 2017 году на сумму до 7 миллиардов долларов, а в 2018–2019 годах — по 3 миллиарда долларов в год. При этом предусматривается, что в 2017 году Минфин получит право обменять старые выпуски евробондов на новые в пределах 4 миллиардов долларов.
В начале апреля директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский говорил, что министерство рассматривает возможность разместить суверенные еврооблигации в мае-июне. Как сообщил ранее в четверг журналистам в кулуарах ПМЭФ заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, документация по размещению суверенных еврооблигаций России находится в процессе подготовки, решение о валюте выпуска пока не принято.
Джим Роджерс — один из наиболее известных финансистов и инвесторов в мире, в прошлом один из соратников и друзей Джорджа Сороса. Несколько лет назад начал инвестировать в российский рынок. В частности, он приобрел крупный пакет акций российского производителя удобрений "Фосагро" и вошел в совет директоров компании.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.