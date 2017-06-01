Американский миллионер о российских евробондах: уверен, их купят иностранцы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Иностранные инвесторы заинтересуются евробондами РФ, уверен известный американский инвестор Джим Роджерс.

"Я уверен, что их купят иностранные игроки. Два года назад Россию даже не упоминали иностранным инвесторам, сейчас интерес к стране все больше растет", — сказал Роджерс РИА Новости в кулуарах ПМЭФ. В то же время Роджерс отметил, что его больше привлекают облигации в рублях. "Я бы хотел покупать российские рублевые облигации, не в иностранной валюте. Я с оптимизмом смотрю на будущее рубля, доходность по российским облигациям выше, чем по долларовым или в евро", — пояснил он.

Бюджет РФ предполагает возможность внешних заимствований в 2017 году на сумму до 7 миллиардов долларов, а в 2018–2019 годах — по 3 миллиарда долларов в год. При этом предусматривается, что в 2017 году Минфин получит право обменять старые выпуски евробондов на новые в пределах 4 миллиардов долларов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что американские инвесторы на встрече с представителями Минфина РФ проявили интерес к покупке российских евробондов.

В начале апреля директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский говорил, что министерство рассматривает возможность разместить суверенные еврооблигации в мае-июне. Как сообщил ранее в четверг журналистам в кулуарах ПМЭФ заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, документация по размещению суверенных еврооблигаций России находится в процессе подготовки, решение о валюте выпуска пока не принято.

Джим Роджерс — один из наиболее известных финансистов и инвесторов в мире, в прошлом один из соратников и друзей Джорджа Сороса. Несколько лет назад начал инвестировать в российский рынок. В частности, он приобрел крупный пакет акций российского производителя удобрений "Фосагро" и вошел в совет директоров компании.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.