Сбербанк продал населению все выделенные ему ОФЗ на 10 млрд рублей

С.-Петербург, 1 июн — РИА Новости. Сбербанк завершил размещение квоты по выпуску ОФЗ для населения (ОФЗ-н), сообщил старший вице-президент Сбербанка, руководитель "Сбербанк КИБ" Игорь Буланцев.

"Мы завершили размещение квоты банка по выпуску ОФЗ-н. В ходе работы над размещением мы увидели большой интерес инвесторов к новому продукту", — рассказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Среди покупателей ОФЗ-н, по его словам, чуть больше мужчин – 59%, и это клиенты, проживающие в европейской части России – 51%. Средний возраст инвестора в ОФЗ-н – 57 лет, а самому старшему клиенту, инвестировавшему в ОФЗ-н, 93 года. Средний чек составил 1 миллион рублей, а средний чек по медиане – 350 тысяч рублей.

"Важно отметить, что выпуск привлек преимущественно новых клиентов брокерских услуг: 93% клиентов, инвестировавших в ОФЗ-н через Сбербанк, открыли брокерский счет для покупки инструмента", — добавил Буланцев.

ОФЗ-н продаются через Сбербанк и ВТБ, объем выпуска был поделен между ними по 7,5 миллиарда рублей. Впоследствии было принято решение увеличить квоту Сбербанка на 2,5 миллиарда рублей. "ВТБ 24" 29 мая тоже реализовал полный объем заявок по ОФЗ для населения на сумму 5 миллиардов рублей, а также предоставленную ему дополнительную квоту на 450 миллионов рублей.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.