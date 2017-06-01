"АвтоВАЗ" рассчитывает заключить соглашение с Uber в ближайшее время

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает в ближайшее время заключить соглашение с компанией Uber, заявил глава компании Николя Мор в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Парк такси — это ключевое направление для развития доли продаж, доли рынка в больших городах. Мы надеемся, что мы в скором времени подпишем соглашение с компанией Uber. И мы также ведем переговоры со многими другими компаниями", — сказал Мор в интервью РБК-ТВ.

Ранее Мор в интервью РБК сообщал, что у компании есть планы заключить соглашения с компаниями-агрегаторами такси.

"Если мы сможем убедить таксистов использовать Vesta, это покажет клиентам в аэропортах, на вокзалах и просто на улице, что сидеть в Lada — это совсем не то же самое, что сидеть в старых "Жигулях" или даже "Самаре", — говорил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.